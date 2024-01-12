СК Беларуси рассказал подробности о пресечении деятельности крупного теневого криптообменника

Главным управлением цифрового развития Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность, связанную с продажей криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба СК Республики Беларусь.

Весной 2019 года 36-летний иностранец – руководитель одного из крупнейших финансовых сервисов по обмену токенов на территории России, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов, организовал осуществление предпринимательской деятельности по продаже указанных активов на территории нашего государства.

До начала деятельности бизнесмен изучил законодательство, регулирующее вопросы обращения криптовалюты в Республике Беларусь. Им же запрашивались сведения из государственных органов о порядке реализации токенов и электронных денег, а также проводились консультации с квалифицированными юристами, которые разъяснили ему ответственность за нарушение налогового законодательства и посоветовали не заниматься вышеуказанным. Приняв соответствующее решение, бизнесмен привлек к систематической продаже цифровых активов своего 38-летнего приятеля – тоже иностранца.

Продажа осуществлялась в арендованном в Минске офисном помещении. Сделки обеспечивались посредством использования интернет-сайтов, зарегистрированных вне юрисдикции Республики Беларусь, на которых размещалась информация о предлагаемых услугах.

Клиентами выступали физические лица, заинтересованные в покупке криптовалюты, которые соблюдали специально разработанные для них алгоритмы. В частности, от клиентов обменника требовалось заблаговременно сообщить информацию о времени посещения ими офисного помещения, размере и наименовании цифровой валюты, которую они желали приобрести. Также они должны были пройти верификацию в соответствующем Telegram-чате, посредством которого с ними осуществлялась переписка.

В процессе расследования удалось установить, что в нарушение положений Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» к данной предпринимательской деятельности были привлечены введенные в заблуждение относительно правомерности своих действий физические лица, которыми осуществлялся учёт и систематизация сведений о клиентах обвиняемых.

В целях сокрытия налоговой базы и неуплаты подоходного налога обвиняемыми использовались различные средства анонимизации, в том числе учетные записи, зарегистрированные в мессенджере Telegram, посредством которых велась переписка с клиентами.

В ходе осуществления указанной деятельности компаньоны выстроили особую линию поведения на случай обнаружения правоохранительными органами уклонения ими от уплаты налогов. Длительное время они не привлекали к себе внимания со стороны правоохранительных органов и оставались незамеченными, однако в марте 2023 года их деятельность была пресечена сотрудниками Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

При проведении первоначальных следственных действий изъята и детально изучена компьютерная техника, иные носители информации фигурантов уголовного дела, в результате чего получены доказательства, свидетельствующие о проведении в период с декабря 2019 года по январь 2023 года более 2 тысяч сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от одной тысячи до 100 тысяч долларов США. Комиссия зависела от проводимой сделки: 1 - 5 %.

В результате систематической продажи цифровой валюты обвиняемыми получены в указанный период доходы на сумму, превышающую 10 миллионов белорусских рублей. Действия фигурантов уголовного дела квалифицированы по части 3 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме, дали подробные показания по существу предъявленных им обвинений. Ущерб, причиненный преступлением, составил более 1,1 миллиона белорусских рублей и в результате принятых по уголовному делу мер он возмещен в полном объеме.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.



Следственный комитет напомнил, что предпринимательская деятельность по систематической продаже токенов на территории Республики Беларусь, осуществляемая физическими лицами в нарушение положений Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики», является незаконной и запрещается.