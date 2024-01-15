Южнокорейские компании выделят 470 миллиардов долларов на строительство центра по производству чипов

Южная Корея обнародовала планы ведущих фирм, таких как Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., потратить более 470 миллиардов долларов на создание крупнейшего в мире кластера по производству чипов.

Правительство в понедельник изложило план, предусматривающий инвестиции в размере 622 триллионов вон (471 миллиард долларов США) со стороны частного сектора до 2047 года. Они потратят деньги на строительство 13 новых заводов по производству микросхем и трех исследовательских центров в дополнение к существующей 21 фабрике. Ожидается, что эта территория, простирающаяся от Пхёнтэка до Йонгина, станет крупнейшей в мире, а сможет к 2030 году производить 7,7 миллиона чипов ежемесячно, пишет Bloomberg.

Ожидаемые инвестиции резко выросли по сравнению с тем, когда Сеул впервые обнародовал планы Samsung и Hynix в 2023 году. Правительство Кореи, которое тесно сотрудничает с частными фирмами в решении национальных задач, усиливает поддержку отечественного сектора микросхем, на долю которого приходится около 16% от общего объема экспорта.

Поскольку Япония и Тайвань активно инвестируют в свои собственные отрасли производства микросхем, корейское правительство обязуется предоставить большие налоговые льготы местным производителям.

Правительство заявило, что в регионе также появятся небольшие компании по разработке микросхем. Основная цель состоит в том, чтобы улучшить самообеспеченность страны полупроводниками, одновременно увеличив свою долю рынка мирового производства логических чипов до 10% к 2030 году с нынешних 3%.