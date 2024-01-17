ИИ-стартап белорусов попал в шорт-лист Golden Kitty Awards 2023

 

Приложение для точного мониторинга погоды номинировано на Golden Kitty Awards 2023 на Product Hunt в категории мобильное приложение. Таким образом выбирают “Продукт года” на площадке для стартапов. Ранее Rainbow.ai уже становился “Продуктом дня” на PH. 

ИИ-стартап собирает информацию с более чем 1000 метеорадаров по всему миру, а также использует анонимные данные барометров и пользовательских фидбеков. Технология позволяет построить и предоставить прогноз за 10 минут, в то время как у других на это уходят часы и длительные расчеты.

C помощью собственных алгоритмов и ИИ модели стартап значительно улучшает качество фактических погодных данных, которые берет из многочисленных открытых источников. На сегодняшний день у Rainbow.ai более 500 тысяч установок на iOS и Android.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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