Запущен магазин приложений Apple Vision Pro

В преддверии запуска Vision Pro, который состоится 2 февраля, Apple официально представила Vision Pro App Store. Теперь разработчики могут выпускать приложения для Vision Pro и размещать их в App Store Vision Pro.

Потребители пока не имеют доступа к гарнитуре Vision Pro, но обозреватели, у которых есть устройство под рукой, смогут опробовать сторонние приложения, созданные для гарнитуры смешанной реальности.

В App Store для VisionOS будут размещены как приложения, разработанные специально для использования возможностей Vision Pro, так и приложения для iOS, которые могут работать на устройстве в 2D-режиме. Существующие приложения можно переносить на Vision Pro без каких-либо действий со стороны разработчика, а это означает, что большинство приложений должны быть доступны.

Предварительные заказы на Vision Pro начнутся в эту пятницу. Вполне вероятно, что доступные модели будут быстро распроданы.