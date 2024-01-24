Гаджеты Apple с выгодой до 500 рублей в МТС

Приобретайте в МТС смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple со скидкой до 500 рублей. Сэкономить можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. А при оформлении любого устройства через интернет-магазин МТС действует бесплатная доставка.

iPhone 15 серии — модели смартфонов нового поколения, которые оснащены инновационным Dynamic Island — продолговатым вырезом в верхней части экрана, который позволяет быстро просматривать уведомления и взаимодействовать с приложениями. Например, с его помощью можно узнать уровень заряда батареи, переключить песню или принять входящий звонок. Еще одно важное нововведение — вместо фирменного порта Lightning в новых iPhone установлен универсальный разъем USB Type-C.

При покупке модели iPhone 15 Pro Max 256 ГБ выгода может составить до 1000 рублей — при покупке рассрочку на два года. При этом ежемесячный платеж составит от 265 рублей в месяц.

iPad 10 10.9" (2022) Wi-Fi 64 ГБ — iPad 10-го поколения c экраном 10,9 дюймов. Он занимает практически всю переднюю панель. Рамки вокруг него сведены до минимума, а кнопка «Домой» отсутствует. Для отображения картинки используется яркий Retina-дисплей. В правой верхней части экрана расположена фронтальная камера на 12 Мп. iPad 10 собран на платформе мощного чипа A14 Bionic. Основная камера на 12 Мп умеет записывать обычное видео в качестве 4K с частотой до 60 кадров в секунду и замедленное видео с частотой до 240 кадров в секунду. Устройство поддерживает работу с клавиатурой Magic Keyboard Folio и электронным пером Apple Pencil 1-го поколения.

MacBook Pro 13" (2022) на чипе М2 — компактный ноутбук со сверхвысокой производительностью. Его процессор построен на базе техпроцесса 5 нм, имеет 8 производительных и 10 графических ядер. Он вмещает на 25% больше транзисторов и работает в 1,4 раза быстрее, чем чип предыдущего поколения М1. Ноутбук оборудован ярким 13,3-дюймовым Retina-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей со светодиодной подсветкой. Поддерживается технология True Tone, которая автоматически регулирует баланс белого в зависимости от температуры освещения.

Перечень смартфонов, планшетов и ноутбуков Apple по сниженным ценам представлен по ссылке.