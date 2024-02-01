Минцифры начало разбирательство из-за масштабного сбоя в работе Рунета. 30 января пользователи пожаловались на массовый сбой в работе сайтов в доменной зоне .ru. Проблема коснулась «Яндекса», МТС, Билайна, «Мегафона», Ozon, «Сбера», ВТБ, «Тинькофф» и многих других, передает «Интерфакс».

«Минцифры ведет разбирательство. Закончим — обязательно опубличим результаты технического разбора этой ситуации», — заявил министр журналистам в кулуарах форума Digital Almaty 2024.

По данным сервиса Downradar, больше всего жалоб за сутки было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Сбои также фиксировались в Минске и Алматы.