МТС расширил географию услуг сети 4G в Гродненской области

МТС увеличил географический охват услуг сети 4G для жителей сельской местности. После включения 36 новых базовых станций LTE-800 высокоскоростной мобильный интернет появился более чем в 70 населенных пунктах Гродненской области.

Доступ к связи четвертого поколения расширился на территории 10 районов Гродненщины. Были охвачены большие площади в сельской местности вместе с агрогородками и деревнями. Услуги на базе 4G стали доступны в том числе на погранпереходах «Берестовица», а также в санатории «Радон», расположенном в Дятловском районе.

Так, быстрым беспроводным интернетом и голосовой связью VoLTE теперь могут воспользоваться жители следующих населенных пунктов:

Берестовицкий район: аг. Большие Эйсмонты, аг. Пограничный, д. Сыроежки;

Волковысский район: аг. Подорск, д. Хоружанцы и Длугополь;

Дятловский район: д. Боровики, гп. Новоельня, д. Гезгалы;

Зельвенский район: аг. Мижеричи, д. Мадейки;

Мостовский район: аг. Гудевичи, аг. Дубно, аг. Большая Рогозница, аг. Пески, д. Черленка, д. Моньковичи, аг. Микелевщина;

Островецкий район: аг. Гервяты, аг. Мали, д. Валейкуны, д. Подворанцы и Изобелино;

Ошмянский район: д. Масловщина;

Свислочский район: п. Мельново, д. Верещаки, д. Большие Михалки;

Слонимский район: аг. Василевичи, д. Пасиничи;

Сморгонский район: д. Гаути, д. Девятни, д. Каменица, д. Кочаны, д. Хотени.

Расширение зоны покрытия сети 4G в регионах происходит с помощью диапазона LTE-800. По сравнению с частотами 1800 и 2600 МГц, которые активно применяются в городах, он обладает преимуществом — большим радиусом действия. Сигнал с легкостью проходит сквозь препятствия вроде стен и лесных массивов. Это позволяет охватывать широкие площади с меньшим количеством базовых станций.

Проект по запуску и развитию LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Стоит задача расширить зону покрытия сети 4G во всей Беларуси до уровня 3G.

Абоненты МТС могут проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G-сеть, набрав бесплатный USSD *464#. В ответном SMS придет информация о возможностях устройства. Активировать подключение к сети LTE на смартфоне можно самостоятельно, выставив соответствующие настройки. Затем достаточно просто перезагрузить телефон, и высокоскоростной интернет будет автоматически доступен.

На iPhone нужно пройти следующий путь: Настройки — Сотовая связь — Параметры данных — Голос и данные. Здесь нужно выставить параметр «LTE».

Для смартфонов на Android цепочка такая: Настройки — Мобильная сеть — Мобильная передача данных — Предпочтительный режим сети. Здесь необходимо выбрать вариант «4G/3G/2G».