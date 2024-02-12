Google One достиг 100 миллионов подписчиков

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил в пятницу, что его компания зарегистрировала 100 миллионов подписок на Google One. Это универсальный сервис, который открывает дополнительное хранилище для Gmail, Drive и Photos, а также доступ к большему количеству функций.

Достижение этого рубежа подчеркивает усилия компании по отвлечению людей от бесплатных планов, например, прекращение безлимитного хранилища Google Drive для фотографий. Сервису Google YouTube Premium потребовалось девять лет, чтобы добиться этого, но недавно он также достиг отметки в 100 миллионов подписчиков благодаря удалению рекламы и дополнительным функциям, таким как музыка или потоковая передача высокого качества.

Компания заявила, что была близка к отметке в 100 миллионов, когда опубликовала свои доходы за четвертый квартал в прошлом месяце, раскрыла миллиарды, которые она потратила на увольнения, и снова отметила это на прошлой неделе, запуская уровень AI Premium Plan.

Новый план AI аналогичен существующему плану Google One Premium стоимостью 100 долларов в год, который включает 2 ТБ хранилища и другие функции, такие как VPN и мониторинг даркнета. Он предоставляет пользователям доступ к расширенной версии Gemini и вскоре добавит доступ к генеративным функциям искусственного интеллекта внутри таких сервисов, как Gmail и Docs.