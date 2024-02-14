NVIDIA представила Chat with RTX для запуска чат-ботов с ИИ

Nvidia выпускает раннюю версию Chat with RTX, демонстрационного приложения, которое позволяет запускать на компьютере личного чат-бота с искусственным интеллектом. Вы можете передавать ему видеоролики YouTube и собственные документы, чтобы создавать сводки и получать релевантные ответы на основе данных. Все это работает локально на ПК, и все, что нужно, — это графический процессор RTX 30-й или 40-й серии с как минимум 8 ГБ видеопамяти.

Исследователи находят Chat with RTX полезным при обработке PDF-файлов. Утверждается, что чат-бот от NVIDIA в этой задаче проявил себя лучше, чем Microsoft Copilot, без проблем извлекая ключевую информацию. Эксперты также отметили, что Chat with RTX даёт ответ практически мгновенно, без задержек, которые обычно наблюдаются при использовании облачных чат-ботов ChatGPT или Copilot.

Chat with RTX — это хорошая техническая демонстрация возможностей и перспектив локально установленного на компьютере пользователя чат-бота с ИИ.