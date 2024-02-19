В России к 2027 году будет построен ИТ-кластер

В России прошла презентация ИТ-кластера «Неймарк», который появится в Нижнем Новгороде. Масштабный проект позволит не только готовить ИТ-специалистов мирового уровня, но и станет центром притяжения для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Что будет построено

ИТ-кампус на 226,3 тыс. кв.м

учебные корпуса вместимостью до 8 тыс. студентов

гостиницы на 5,6 тыс. мест

технологическая экосистема: исследовательские центры, офисы и жилые кварталы

Кластер будет полностью готов к 2027 году. Корпуса для студентов появятся уже в 2025 году. В кластере будут школы. Не менее 60% учителей в них будут университетскими преподавателями. При получении высшего образования студенты смогут учиться сразу по нескольким направлениям. В подготовке образовательных программ будут напрямую участвовать индустриальные партнёры. Их задача — постоянно актуализировать план обучения с учётом запросов рынка. Преподавателями станут представители ведущих вузов и бизнеса.



Обязательными для каждого студента будут участие в международных конференциях топового уровня и оплачиваемые стажировки в передовых центрах ИИ в России и за рубежом. Лучшие студенты смогут работать на территории кластера уже с 1-2 курса.



ИТ-квартал — территория напротив кампуса. Там расположатся офисы резидентов, научные центры, лаборатории и производства. Будут работать коворкинги, конгресс-холл и цифровая библиотека.

ИТ-компании, сотрудники которых переехали из другого региона в ИТ-кластер и на протяжении 5 лет ранее не платили НДФЛ в Нижнем Новгороде, могут возместить уплаченный НДФЛ субсидией в размере уплаченного налога.