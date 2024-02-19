В Беларуси расширятся возможности использования ID-карт

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал Указ № 64, которым создаются дополнительные условия для дальнейшего развития и совершенствования дистанционных финансовых услуг.

Согласно Указу, значительно расширятся возможности использования ID-карт. Их владельцы смогут дистанционно получать финансовые услуги у любой финансовой организации без посещения банка или поставщика платежных услуг, оплачивать любые административные процедуры и осуществлять иные платежи, требующие проверки данных.

Также документом расширен круг юридических лиц, имеющих право с помощью межбанковской системы идентификации осуществлять удаленную идентификацию клиентов и надлежащую проверку их данных.



Для повышения безопасности и качества предоставляемых сервисов детализируются требования к проведению удаленной идентификации, в том числе при использовании биометрических персональных данных.

Указанные меры создают условия для дальнейшего расширения спектра дистанционных финансовых услуг и повышения их удобства для пользователей. Например, с помощью одного мобильного приложения можно будет пользоваться счетами или банковскими платежными карточками разных банков, не проходя процедуру аутентификации для каждого из них. Также более удобным и быстрым станет получение банковского кредита на покупку товаров в организациях торговли.