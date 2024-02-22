Белоруски Марина Василевская и Анастасия Ленкова признаны годными к космическому полету

Медицинская комиссия признала годными к космическому полету по состоянию здоровья члена основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции представительницу Беларуси Марину Василевскую и ее дублера Анастасию Ленкову. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии, на котором были проанализированы данные медицинских обследований основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения Международной космической станции за период предполетной подготовки. В состав комиссии вошли представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства обороны РФ, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, а также специалисты медицинского управления ЦПК.



"По результатам заседания вынесено заключение о годности к космическому полету космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Ивана Вагнера, участниц космического полета из Республики Беларусь Марины Василевской и Анастасии Ленковой", - проинформировали в "Роскосмосе".

Запуск корабля "Союз МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 21 марта. В основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон, в дублирующий - космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер, участница космического полета из Республики Беларусь Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.