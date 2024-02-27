МТС изучил географию путешествий белорусов в теплые страны

С начала года количество поездок белорусов за рубеж увеличилось на 4,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МТС с помощью big data проанализировал тревел-тренды и назвал ТОП «жарких» направлений этой зимы. Абоненты активно выбирали экзотические маршруты, включая Австралию, Никарагуа, Макао, Мадагаскар и др.

Вот десять самых востребованных направлений, которые привлекают внимание путешественников-роумеров в начале 2024 года:

1. ОАЭ

2. Египет

3. Таиланд

4. Шри-Ланка

5. Вьетнам

6. Бангладеш

7. Куба

8. Болгария

9. Малайзия

10.Мексика

Также белорусы поехали в Аргентину, Японию, Исландию, Чили, Тунис, Новую Зеландию, Иорданию и другие страны. А среди экзотических маршрутов, куда направились абоненты МТС — Бермудские острова, Австралия, Никарагуа, Макао и Мадагаскар.

Сегодня абоненты МТС могут пользоваться услугами роуминга в сетях 705 операторов-партнеров 223 стран и территорий. Чтобы обеспечить абонентов надежной связью во время путешествий, МТС предлагает широкий выбор услуг и тарифов на звонки и доступ в интернет. Более подробная информация — по ссылке.