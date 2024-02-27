МТС изучил географию путешествий белорусов в теплые страны

С начала года количество поездок белорусов за рубеж увеличилось на 4,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МТС с помощью big data проанализировал тревел-тренды и назвал ТОП «жарких» направлений этой зимы. Абоненты активно выбирали экзотические маршруты, включая Австралию, Никарагуа, Макао, Мадагаскар и др.
Вот десять самых востребованных направлений, которые привлекают внимание путешественников-роумеров в начале 2024 года:
1. ОАЭ
2. Египет
3. Таиланд
4. Шри-Ланка
5. Вьетнам
6. Бангладеш
7. Куба
8. Болгария
9. Малайзия
10.Мексика
Также белорусы поехали в Аргентину, Японию, Исландию, Чили, Тунис, Новую Зеландию, Иорданию и другие страны. А среди экзотических маршрутов, куда направились абоненты МТС — Бермудские острова, Австралия, Никарагуа, Макао и Мадагаскар.
Сегодня абоненты МТС могут пользоваться услугами роуминга в сетях 705 операторов-партнеров 223 стран и территорий. Чтобы обеспечить абонентов надежной связью во время путешествий, МТС предлагает широкий выбор услуг и тарифов на звонки и доступ в интернет. Более подробная информация — по ссылке.
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