Представлено новое веб-приложение сети электрозарядных станций Evika

С 1 марта 2024 года сеть электрозарядных станций Evika! переходит на новый сервис оплаты услуг – веб-приложение Evika!. Мобильное приложение ISKRA прекращает свою работу в сети ЭЗС Evika!.

Используя веб-приложение Evika!, можно оплатить зарядную сессию, узнать ее технические параметры, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий, а также найти ближайшую зарядную станцию на карте и проложить к ней маршрут. Воспользоваться веб-приложением Evika! можно по ссылке.

Перейти в веб-приложение Evika! и следовать инструкциям меню. Для удобства пользования веб-приложение можно вынести на рабочий экран смартфона. Стоимость зарядки – 0,4 руб. за 1 кВт*ч. Произвести оплату можно картами самых популярных платежных систем.