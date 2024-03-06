Минцифры России вносит изменения в правила аккредитации ИТ-компаний. Уже подготовлен соответствующий проект постановления. Большинство изменений вступят в силу с 1 мая 2024 года. По словам пресс-службы Минцифры, ещё больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс её подтверждения станет удобнее.

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