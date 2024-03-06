Минцифры России вносит изменения в правила аккредитации ИТ-компаний. Уже подготовлен соответствующий проект постановления. Большинство изменений вступят в силу с 1 мая 2024 года. По словам пресс-службы Минцифры, ещё больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс её подтверждения станет удобнее.
Что предлагается:
- Для малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности;
- Если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения;
- ИT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 года;
- Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги;
- В рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти;
- Планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 года.
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