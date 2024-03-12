Новый резидент парка «Великий камень» будет реализовывать проект в сфере электроники

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Дигна-НТР» (Республика Беларусь).

Компания будет производить металлокерамические корпуса интегральных микросхем. Они позволяют обеспечить безопасность и удобство их монтажа. Продукция предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС.

Великий камень – высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса в 25км от Минска с современной промышленной архитектурой, доступной инфраструктурой и экологическими решениями. Великий камень представляет компаниям площадку с доступом к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре, значительными налоговыми преференциями, а также особой системой обслуживания бизнеса.