Lenovo представила робота-собаку Daystar Bot GS

Lenovo показала шестиногого робота-собаку Daystar Bot GS. В описании устройства указано, что «она разработана для комплексного сбора информации где угодно и когда угодно». Стоит отметить, что 4 года назад компания выпустила оригинальную модель робота Daystar, а вот новой GS-версии на официальных онлайн-площадках Lenovo ничего не сообщается. О новинке стало известно, поскольку Daystar Bot GS победил в конкурсе iF Design 2024.

«Благодаря усовершенствованной системе управления, передовым алгоритмам восприятия и надёжной защите IP66, GS превосходит других роботов в непредвиденных сценариях использования, и готов обеспечить комплексный сбор данных в любом месте и в любое время», — далее следует из описания новинки.

На спине робота присутствует различное навесное оборудование, которое используется для сбора информации об окружении. Полные технические характеристики Daystar Bot GS пока неизвестны. На сайте конкурса iF Design Award также указано, что Daystar Bot GS разработан для бизнеса, ЖКХ и муниципального использования на рынках Азии.