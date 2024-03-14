Предложение для новых абонентов МТС: скидка до 500 рублей на покупку смартфона

При подключении на тарифы «#Безлимитище» и «#ВсёСупер 40» в МТС появилась возможность приобрести смартфон со скидкой до 500 рублей. Специальное предложение для новых абонентов действует по 3 июня 2024 года.

В акции «Суперскидка» участвуют тарифные планы «#Безлимитище» и «#ВсёСупер 40». Бонус на покупку смартфона при заключении дополнительного соглашения на 36 месяцев составит 500 рублей, а на 24 месяца — 360 рублей. Весь список гаджетов, которые принимают участие в акции «Суперскидка», смотрите по ссылке.

Также новички при подключении по 22 апреля 2024 года на «#Безлимитище» и «#ВсёСупер 40» могут воспользоваться дополнительными весенними бонусами.

Так, новым абонентам тарифа «#Безлимитище» предоставляется безлимит минут исходящих вызовов во все сети Беларуси на 24 месяца с момента подключения. Далее ежемесячно будут доступны по 700 минут звонков. А на постоянной основе здесь можно пользоваться безлимитом мобильного интернета.

В течение первых 90 дней с момента подключения абонентская плата на тарифе «#Безлимитище» составит 26,90 рубля в месяц.

На тарифе «#ВсёСупер 40» в абонплату включены 40 ГБ мобильного интернета на неограниченной скорости и безлимит минут звонков во все сети Беларуси. При подключении в рамках весенней акции здесь дополнительно доступна возможность 2 месяца бесплатно пользоваться «Подпиской МТС Премиум+». Это комплексная услуга, которая добавляет 50 ГБ интернета на неограниченной скорости, открывает доступ к 85 каналам сервиса МТС ТВ, нескольким онлайн-кинотеатрам, музыкальному сервису МТС Music и электронной библиотеке «Книги с Литрес», а также предоставляет скидки на ряд других услуг.

После подключения в первые 90 дней абонентская плата на «#ВсёСупер 40» составит 30,90 рубля в месяц, далее — 39,90 рубля в месяц.

Подробная информация о тарифе «#ВсёСупер 40» представлена здесь. Скидки и бонусы как для самих тарифов, так и на покупку смартфона, доступны только для новых абонентов. Ознакомиться с информацией о получении скидки до 500 рублей на покупку смартфона можно здесь.