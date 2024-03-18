Россия готовит правовую базу для признания белорусских чипов российскими

Правительство России готовит правовую базу для признания белорусских материалов и компонентов (чипы, платы и т. д.) российскими. Такое постановление подготовил Минпромторг, документ опубликовали на сайте нормативных правовых актов, сообщают "Ведомости".

Авторы инициативы предложили внести изменения в постановление российского правительства от 17 июля 2015 года № 719. Нормативный акт закрепил критерии для признания продукции, выпущенной на территории России. Документ ввел специальную балльную систему, в которой обозначили минимальное число баллов для включения в реестр Минпромторга.

В новом постановлении предлагается приравнять к выданным в России документы о белорусском производстве сырья и комплектующих, а также о производственных и технологических операциях. Критерии могут изменить с 1 июля 2024 года.

Белорусские материалы, узлы и агрегаты хотят признавать отечественными, если в России выполнили не менее 20% работы. Это нужно, чтобы применять совместные разработки в отечественной продукции.