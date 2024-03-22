Вышла вторая предварительная версия Android 15 для разработчиков

Вышла вторая предварительная версия Android 15 от Google для разработчиков, в которой реализована долгожданная поддержка спутниковой связи, а также несколько улучшений в области бесконтактных платежей, многоязычного распознавания и взаимодействия с PDF-файлами через приложения.

Эти бета-версии, ориентированные на разработчиков, являются испытательным "полигоном" для функций, которые, вероятно, войдут в финальную публичную версию, запланированную на конец этого года. По данным Google, публичные бета-версии должны быть доступны для тестирования в период с апреля по июль.

Последняя предварительная версия для разработчиков устраняет некоторые неудобства и проблемы безопасности, с которыми сталкиваются пользователи Android, например, делает приложения более осведомленными о том, почему некоторые службы могут быть недоступны, когда устройства используют спутниковое соединение. Это также первое официальное подтверждение того, что Android 15 будет оснащен спутниковой системой обмена сообщениями: в пресс-релизе Google говорится, что новая предварительная версия включает поддержку «предустановленных приложений RCS для использования спутниковой связи для отправки и получения сообщений».

Для приложений вводится поддержка обнаружения записи экрана, которая позволяет им уведомлять пользователей, если их активность записывается. Надежность бесконтактных платежей одним касанием также повышается для приложений, использующих NFC, а многоязычное распознавание звука, представленное в Android 14, дорабатывается, чтобы избежать пропуска слов при переключении пользователя между языками.