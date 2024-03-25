В Генассамблее ООН приняли резолюцию по искусственному интеллекту

Резолюцию под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития» предложили США, а ее соавторами выступили 120 государств. Комментируя итоги голосования, Постпред США отметила, что страны мира «решили управлять ИИ, и не допустить, чтобы он управлял людьми». Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы», – заявила журналистам Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что в марте законодатели Европейского Союза официально утвердили закон в области искусственного интеллекта, что дает ЕС возможность запретить определенные виды использования технологий. Большинством голосов (523 члена Европейского парламента) проголосовали за официальное принятие «Закона об искусственном интеллекте» и теперь будут работать над его соблюдением и реализацией.