В Генассамблее ООН приняли резолюцию по искусственному интеллекту

Резолюцию под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития» предложили США, а ее соавторами выступили 120 государств. Комментируя итоги голосования, Постпред США отметила, что страны мира «решили управлять ИИ, и не допустить, чтобы он управлял людьми». Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы», – заявила журналистам Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. 

Напомним, что в марте законодатели Европейского Союза официально утвердили закон в области искусственного интеллекта, что дает ЕС возможность запретить определенные виды использования технологий. Большинством голосов (523 члена Европейского парламента) проголосовали за официальное принятие «Закона об искусственном интеллекте» и теперь будут работать над его соблюдением и реализацией.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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