Криптобиржа CommEX объявила о закрытии

Криптобиржа CommEX, которой в сентябре 2023 года перешел российский бизнес Binance, объявила о прекращении работы.

"Мы вынуждены сообщить о постепенной приостановке операций на платформе CommEX с 25 марта 2024 года", - сообщается в Telegram-аккаунте криптобиржи.

С 25 марта 13:00 CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах. С 28 марта (в 13:00) биржа прекратит открытие позиций на фьючерсном рынке (Simple Futures и Futures Trading). Пользователи смогут только закрывать открытые ранее позиции.

Стоит отметить, что аккаунты пользователей, на которых сохранятся активы после 10 мая 2024 года, будут облагаться платой за управление активами в размере 1% от объема активов.