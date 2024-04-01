ПВТ провел традиционную акцию «IT-каникулы»

Парк высоких технологий вновь распахнул двери для юных энтузиастов и провел традиционную акцию «IT-каникулы». В течение недели более 200 школьников со всей страны погрузились в мир IT, побывав в гостях у ведущих компаний-резидентов ПВТ, сообщает пресс-служба Парка.

Воркшопы, экскурсии, живое общение с разработчиками и море инсайтов – все это и многое другое стало частью увлекательного путешествия в мир информационных технологий.

В «БелХард Девелопмент» ребят лично встретил генеральный директор компании Игорь Мамоненко, который рассказал им об актуальных требованиях к разработчикам программных решений с искусственным интеллектом, преимуществах работы в родной стране, ответил на возникшие вопросы.

В компании «Гейм Стрим» разработчики всемирно известных игр «Мир танков», «Мир кораблей» поделились секретами создания виртуальных миров, познакомили с работой своих IТ-специалистов. Огромное офисное здание компании, студия звуко- и видеозаписи, UX-лаборатории, музыка из игр в живом исполнении аудиодизайнера погрузили школьников в атмосферу создания игр.

В «ЯндексБел» рассказали о своих образовательных проектах, Школе анализа данных, стажировках в компании, а также ее новейших разработках.

В «Изибрэйн» создатели мобильных игр и головоломок поделились секретами успеха разработчиков игр, а также ответили на вопросы о стажировках и выборе первого места работы.

Работники «Вайбер Медиа» приоткрыли завесу над тайнами программирования и алгоритмов шифрования, а также рассказали об облачном хранении данных и работе дизайнеров.

Компания «Синезис» поразила юных посетителей разработками белорусских айтишников: системой мониторинга «Kipod», первым сертифицированным белорусским файерволом для защиты веб-приложений «TheWall», а также платформой облачных вычислений «dBrain».

Не менее интересными были и визиты в другие компании Парка. «Это было круто!», «Я многое узнал», «Хочу работать в IТ!» – такие отзывы оставили участники акции.

Учащегося Могилевского государственного областного лицея №3 Константина Масеёнка впечатлил продукт «Kipod» компании «Синезис». «Это очень трудный в реализации проект, который входит в топ-10 аналогичных в мире, и было интересно встретиться с людьми, которые его создали. На будущее меня интересуют серьезные разработки в сфере медицины, поэтому было замечательно узнать, как сделать сложную IT -систему», – рассказал Константин.

В свою очередь учащийся 11-ого класса лицея БГУ Давид Койфман поделился впечатлениями от посещения офиса компании «Вайбер Медиа»: «Что мне лично понравилось: это не была какая-то скучная лекция, все прошло в режиме живого диалога. Можно даже сказать, что состоялся «мозговой штурм» по продукту компании и по происходящему в ИТ-отрасли».