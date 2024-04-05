Google представила библиотеку jpegli для эффективного сжатия JPEG-изображений

Jpegli — это новая библиотека кодирования JPEG, которая разработана так, чтобы работать быстрее, эффективнее и визуально приятнее, чем традиционный JPEG. Для достижения этих целей он использует ряд новых методов, в том числе полностью совместимый кодер и декодер, соответствующий исходному стандарту JPEG, а также совместимость API/ABI с libjpeg-turbo и MozJPEG.

Результаты с новой библиотекой будут более высокого качества. Когда изображения сжимаются или распаковываются с помощью Jpegli, выполняются более точные вычисления, и изображения будут выглядеть более четкими.

Несмотря на улучшение соотношения качества изображения и плотности сжатия, скорость кодирования Jpegli сравнима с традиционными подходами, такими как libjpeg-turbo и MozJPEG. Это означает, что веб-разработчики могут легко интегрировать Jpegli в свои существующие рабочие процессы, не жертвуя производительностью кодирования или использованием памяти.

Jpegli сжимает изображения более эффективно, чем традиционные JPEG, что позволяет экономить место для хранения файлов, а также ускорять веб-страницы.

По результатам Google, Jpegli может сжимать высококачественные изображения на 35% лучше, чем традиционный JPEG.