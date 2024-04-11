Яндекс Маркет представил собственный бренд велосипедов Raskat

На Яндекс Маркете покупатели теперь могут заказать велосипеды Raskat — это новый бренд маркетплейса.

Модели Raskat имеют лаконичный дизайн и одинаково подходят для поездок на работу и прогулок на природе. В ассортименте бренда уже доступны велосипеды как для взрослых, так и для подростков ростом от 155 см.

Все модели весят от 14 до 16 кг. Тросы тормозной системы и трансмиссия скрыты в раме велосипедов. В линейке Raskat доступны модели велосипедов в четырех размерах и восьми цветах. Одни расцветки — яркие и глянцевые, другие — приглушённые и матовые. Маркет выпустил велосипеды Raskat к началу тёплого сезона. 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 