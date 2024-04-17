В мобильном приложении «Мой город» появился новый город

В мобильном приложении «Мой город (Беларусь)» появился новый город – Узда. Теперь жители этого города могут быть в курсе всех новостей и событий, происходящих в их регионе.

«Мой город» – это мобильная платформа, которая объединяет основные городские сервисы и обеспечивает к ним простой и удобный доступ. На ней представлены практически все местные организации, структурированные по видам деятельности: администрация, промышленность, образование, культура, здоровье. Здесь собраны самые нужные сведения о большинстве компаний: их контакты и режим работы, актуальная информация о товарах и услугах, новости и афиши мероприятий.

С помощью «Моего города» можно записаться на приём к руководителю учреждения, задать интересующий вопрос и получить ответ, узнать режим работы магазинов, банков и кафе, вызвать аварийную бригаду, заказать талон в поликлинику или записаться в парикмахерскую. Функционал ресурса очень широк и постоянно развивается. В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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