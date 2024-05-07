«Яндекс» выберет лучших молодых исследователей в области ИИ

«Яндекс» открыл прием заявок на собственную международную премию Yandex ML Prize. Премия Yandex ML Prize вручается молодым исследователям, научным руководителям, а также преподавателям за достижения в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и машинного перевода, распознавания и синтеза речи, информационного поиска и анализа данных, генеративных моделей.

В «Яндексе» рассказали, что в этом году премия будет вручаться в пяти номинациях: «Первая публикация», «Исследователи», «Молодые научные руководители», «Научные руководители» и «Преподаватели ML». Уточняется, что исследователи, ставшие лауреатами премии, получат по 500 тысяч рос. рублей, а научные руководители — по 1 млн рос. рублей.

В жюри премии входят ведущие специалисты в области математики, анализа данных и искусственного интеллекта РАН, НИУ ВШЭ, СПбГУ и «Яндекса». Прием заявок пройдет с 6 мая по 21 июня. Награждение Yandex ML Prize состоится осенью 2024 года.