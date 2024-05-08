В МТС открыт предзаказ на смартфон Xiaomi 14 Ultra

В МТС стартовал предзаказ на смартфон Xiaomi 14 Ultra. Флагман с передовыми техническими характеристиками и камерами экстра-класса можно будет оформить в рассрочку до 24 месяцев без переплат. Первым покупателям будет доступен бонус – фоточехол с аккумулятором за 10 копеек. Старт продаж новинки 17 мая 2024 года.

Высокое качество изображения в нем обеспечивает яркий 6,73-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3200х1400 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. В основе конструкции лежит прочная алюминиевая рама, которая дополнена покрытием из экокожи. От царапин и повреждений дисплей оберегает стекло Gorilla Glass Victus 2, а само устройство защищено от проникновения воды и пыли по стандарту IP68.

Одна из ключевых особенностей Xiaomi 14 Ultra — мощная квадрокамера, созданная в сотрудничестве с компанией Leica. Каждый ее сенсор получил разрешение 50 Мп. Основной дюймовый датчик, дополненный переменной диафрагмой и системой оптической стабилизации, позволяет создавать безупречные фото практически при любом освещении. Ультраширокоугольный модуль поддерживает угол обзора 122 градуса, телефотомодуль обеспечивает 3,2-кратный зум без потери качества, а перископный модуль дает 5-кратное оптическое приближение. Для создания впечатляющих селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп с поддержкой съемки видео в 4K.

За высокую производительность новинки отвечает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, выполненный по техпроцессу 4 нм. Поддержка Wi-Fi 7 обеспечивает беспроводную загрузку данных со скоростью до 5,8 Гбит/сек, а разъем USB 3.2 — скорость до 10 Гбит/сек при подключенном кабеле. Качественным объемным звучанием позволят наслаждаться два стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Cмартфон работает под управлением фирменной операционной системы Xiaomi HyperOS, созданной на базе Android 14. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку 90 Вт и беспроводную — 80 Вт. С их помощью смартфон способен полностью зарядиться всего за 33 или 46 минут соответственно. А благодаря функции обратной зарядки от него можно запитать и другие устройства.

Оформить смартфон Xiaomi 14 Ultra 16/512GB можно за 4999 рублей как при оплате сразу, так и в рассрочку без первого взноса. Ежемесячный платеж в месяц составит от 217,35 рубля. Первые покупатели Xiaomi 14 Ultra смогут дополнительно приобрести фоточехол с аккумулятором всего за 10 копеек.