Стартап с белорусскими корнями попал в шорт-лист престижной американской премии

Стартап с белорусскими корнями попал в шорт-лист престижной премии Auggie Awards в категории “Лучшее потребительское приложение” и борется за победу с Disney, Panasonic и Red Bull. Голосование продлится до 22 мая включительно.

Мобильное приложение Shader сегодня позволяет создавать AR-маcки по текстовому и голосовому запросу. Кроме этого, cтартап сейчас работает над запуском web-платформы, тестированием генерации 3D-бэкграундов и масок для последующей интеграции этих функций в стриминговые сервисы и видеозвонки.

К проекту основательницы стартапа Дарьи Сесицкой присоединился кофаундер/CTO Грег Карлин, который до этого возглавлял команду монетизации в Instagram, сосредоточенную на генеративной и автоматизированной оптимизации креатива, что позволило получить более 100 миллионов долларов дополнительного дохода для социальной сети.

Также Дарья выступит в качестве спикера на конференции AWE USA на тему ИИ и дополненной реальности, в рамках которой и пройдет Auggie Awards. Это признанная американская награда в сферах AR, VR, XR проходит уже в 15-й раз. Например, победителями прошлого года в разных номинациях становились такие компании как Verizon, HTC, LEGO, Snap Inc. В этом году церемония награждения состоится 19 июня и пройдет в Лонг-Бич, Калифорния.