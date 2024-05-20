Winamp превратится в медиаплеер с открытым исходным кодом

Компания Llama Group запустит финальную версию музыкальной стриминговой платформы Winamp, которая ориентирована не только на слушателей, но и на исполнителей. При этом популярный в прошлом одноимённый медиапроигрыватель никуда не исчезнет, по крайней мере в обозримом будущем. Компания планирует сделать исходный код проигрывателя открытым, предлагая таким образом разработчикам со всего мира продолжить развитие проекта.

Начиная с 24 сентября 2024 года, заинтересованные в развитии Winamp разработчики смогут получить лицензию Llama Group для работы с кодом проигрывателя. Согласно имеющимся данным, компания ищет программистов, заинтересованных в разработке приложения, но при этом полный контроль над официальной версией Winamp останется у Llama Group.

Предстоящее сотрудничество со сторонними разработчиками будет осуществляться в рамках проекта FreeLlama, и Llama Group просит заинтересованных разработчиков связаться с компанией, чтобы «заявить о себе». Компания ищет людей, готовых внести свой вклад и поделиться опытом, идеями и энтузиазмом, чтобы помочь в дальнейшем развитии культового музыкального проигрывателя.