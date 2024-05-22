В Adobe Lightroom добавлены новые ИИ-функции

Adobe использует возможности искусственного интеллекта при редактировании фотографий с помощью новых функций в программном обеспечении Lightroom.

Речь идёт о функции Generative Remove, которая работает на базе генератора изображений AI Adobe Firefly. Пользователи просто выбирают ненужные объекты на своих фотографиях, а Lightroom позаботится обо всем остальном. ИИ анализирует фон, угадывает, что находится за объектом, и плавно заполняет пустое пространство. Этот инструмент доступен на мобильных устройствах, настольных компьютерах, в Lightroom Classic и даже в веб-версии Lightroom.

Второе улучшение на базе искусственного интеллекта основана на размытии фона. Новая функция Lens Blur предлагает ряд предустановок, устраняющих необходимость ручной настройки параметров. Пользователи просто выбирают набор настроек, а Lightroom автоматически применяет эффект размытия.