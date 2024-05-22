Sony представила линейку телевизоров Bravia 2

Компания Sony анонсировала линейку телевизоров Bravia 2, которые работают под управлением Google TV и оснащены дисплеями 4K Ultra HD. Новая линейка включает в себя 65-дюймовую модель S25, предназначенную для геймеров, и базовую 43-дюймовую S20. Также в линейке есть модели диагональю 50 и 55 дюймов.

В серии Bravia 2 используется процессор изображения X1, который, как утверждает производитель «улучшает качество изображения, делает цвета более яркими и повышает четкость благодаря технологиям Live Color и 4K X-Reality PRO». Процессор также сглаживает движение в быстрых сценах с помощью технологии Motionflow XR. Для геймеров есть автоматический режим низкой задержки и автоматическое отображение тонов HDR.

Серия оснащена 20-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Audio. С помощью Google TV пользователи получают доступ к более чем 10 000 приложений и более чем 700 000 фильмов и сериалов. Также есть поддержка Apple Home Kit и AirPlay.

Телевизор оснащен голосовым пультом дистанционного управления, который работает с Google Assistant, что упрощает поиск контента. Топовая версия стоит 2300 долларов, цены на базовые версии пока не сообщались.