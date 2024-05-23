В 2024 году БГУИР предложит абитуриентам больше бюджетных мест и новые специальности

В 2024 году университет для абитуриентов предлагает новые специальности:



- «Электронное машиностроение» на факультете компьютерного проектирования;

- «Киберфизические системы» на факультете информационных технологий и управления;

- «Цифровой маркетинг» на инженерно-экономическом факультете.



На специальности «Электронное машиностроение» студенты смогут научиться разрабатывать программное обеспечение систем автоматического управления, структурные схемы алгоритмов управления и программное обеспечение систем автоматического управления технологическим оборудованием. Будете уметь проектировать автоматизированные технологические комплексы и функциональные модули изделий электронного машиностроения.



Студенты специальности «Киберфизические системы» будут изучать цифровое проектирование и моделирование (цифровые двойники), цифровое производство, робототехнику, промышленную сенсорику, промышленный интернет вещей (IIoT), большие данные (Big Data), а также информационные системы управления производством и предприятием в целом. Тенденция к всеобщей информатизации общества объясняет постоянный рост потребности в подобных специалистах, способных разрабатывать и внедрять автономные киберфизические системы.



Выпускники специальности «Цифровой маркетинг» трудоустраиваются на предприятиях, в фирмах и организациях всех форм собственности и всех отраслей экономики. Вы сможете работать как в сфере традиционного маркетинга, так и специалистами в области электронной коммерции и интернет-маркетинга, а также в ИТ-сектора.



С 2024 года по специальности «Микро- и наноэлектроника» предлагается 6-летняя непрерывная подготовка в сфере микроэлектроники, наноэлектроники, нанотехнологий и наноматериалов в интересах инновационного развития Беларуси. Это позволяет получить квалификацию «Инженер» и сразу степень «Магистра».



В текущем году на дневную форму получения образования университету выделено 2,1 тыс. мест, из них 1190 — за счет средств бюджета, что на 30 бюджетных мест больше, чем в прошлом году.

Приемная кампания БГУИР-2024:



Электронный кабинет - ускоренный прием документов. Абитуриенты БГУИР в этом году сэкономят время при подаче документов. В личном кабинете можно ввести всю необходимую информацию (оценки документа о среднем образовании, результаты ЦТ, льготы и т.д.) и записаться на конкретное время подачи документов.



Современный чат-бот. В социальной сети Telegram абитуриенты смогут задать вопрос специалисту приемной комиссии, построить маршрут до места подачи документов, узнать о специальностях, проходных баллах и общежитии и даже задать вопрос напрямую в ректорат университета!



100% заселение в общежитие. Абитуриенты БГУИР, поступившие на первый курс дневного отделения, вне зависимости на бюджет или платное, при необходимости будут заселены в общежитие.