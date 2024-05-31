Google выпустила большое обновление для актуальных версий Android

Компания Google выпустила пакет функциональных обновлений, который станет доступен для пользователей разных версий Android в самое ближайшее время.

Самым заметным из них стал апдейт Google Messages (Google Сообщения) – пользователи смогут редактировать сообщения RCS (Rich Communication Services) в течение 15 минут после отправки. Обновление Google Messages уже начало распространяться для всех телефонов под управлением Android 8 Oreo или более новой версии.

Google также объявила об улучшениях в функции Instant Hotspot, которая вскоре позволит подключать планшет Android или Chromebook к телефону одним касанием без пароля. Также теперь можно переключаться между подключенными телефонами, планшетами или веб-браузерами во время вызовов Google Meet, нажав значок Cast. Все эти функции начнут распространяться на телефоны, складные устройства и планшеты под управлением Android 11 и новее с 10 июня.

Появился виджет Google Home Favorites, который позволяет быстро просматривать и управлять наиболее часто используемыми устройствами умного дома. Также умные часы под управлением Wear OS 3 и новее могут запускать плитку Google Home Favorites,

10 июня набор Emoji Kitchen также получит несколько новых комбинаций стикеров, которыми пользователи смогут поделиться через Gboard.

И, наконец, поддержка цифровых автомобильных ключей распространяется более широко среди авто, включая некоторые модели Mini, Mercedes-Benz и Polestar. Обновление цифрового ключа доступно для Android 12 и новее. Поддержка автомобилей Mini уже появилась. Поддержка Mercedes-Benz станет доступна 10 июня, а поддержка Polestar откроется с 17 по 21 июня.