В России остановили программу господдержки радиоэлектроники

Минпромторг России приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств, о чем пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компаний – производителей электроники.

Данное решение собеседники издания связывают с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением министром Антона Алиханова.

«Все заморозки и переносы сделаны для того, чтобы подвести результаты и пересмотреть предыдущие субсидии. Так или иначе финансирование получали одни и те же участники рынка», – отметил собеседник. Выяснилось, что далеко не все эти программы вообще приносили пользу. Известия, пишут, что по линии господдержки производства радиоэлектроники (от диодов и транзисторов и ноутбуков) обнаружилось невыполнение получателями средств показателей этих самых госпрограмм. А деньги из этих субсидий получали преимущественно одни и те же игроки рынка. А выяснили это аудиторы Счётной палаты.

В прошлом году Россия потратила на развитие микроэлектроники около 147 млрд рос. рублей. В этом году планировалось освоение 211 млрд рос. рублей.