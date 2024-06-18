Высокотехнологичный компьютерный класс открыли на физическом факультете БГУ

Высокотехнологичный компьютерный класс открыли 18 июня на физическом факультете БГУ. Обустройство нового кабинета обусловлено усилением влияния IT-сферы на все секторы современной экономики и возрастающими запросами государства на подготовку высококвалифицированных кадров в области информационных технологий, рассказала пресс-служба вуза.

Компьютерный класс оснащен мощными цифровыми устройствами, аналоги которых на сегодняшний день активно используются профессиональными разработчиками программного обеспечения. Представленная техника отличается высокой производительностью и обеспечивает не только высокие скорости вычислений, но и качественное представление графической информации.

В первую очередь кабинет предназначен для обучения будущих специалистов по программированию и математическому моделированию. В частности, на новом оборудовании предстоит заниматься студентам специальности «компьютерная физика». Здесь они смогут наиболее эффективно работать над проектными заданиями и проводить научные исследования за счет доступа к специализированным программам для компьютерного моделирования физических процессов, а также к инструментам для анализа данных и визуализации результатов. В новом кабинете организуют занятия по ряду учебных дисциплин, таких как программирование, основы вычислительной физики, компьютерные методы статистического анализа данных и др.