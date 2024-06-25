В Gmail начал работать ИИ-помощник Google Gemini

Google начала развёртывать в веб-версии почтовой службы Gmail боковую панель Gemini, которая облегчит пользователям работу с электронной корреспонденцией. Ассистент с искусственным интеллектом составляет сводку информации в переписке и оказывает помощь в создании новых писем.

При работе с почтой Gemini предлагает «проактивные подсказки» и позволяет пользователям «задавать вопросы в свободной форме» — система «создана с использованием самых мощных моделей Google», включая Gemini 1.5 Pro. Функция составления сводок на основе истории переписки доступна также в мобильном приложении Gmail.

На данный момент возможности доступны только пользователям платных версий Gemini: подписчикам Google Workspace с вариантами Gemini Business или Enterprise, Gemini Education или Education Premium, а также Google One AI Premium. ИИ-помощник может значительно облегчить решение рабочих задач, но и излишне доверяться ему тоже не стоит. Проблема с «галлюцинациями» ИИ не решена до сих пор, и составляемые системой письма рекомендуется несколько раз перепроверять перед отправкой.

В ближайшем будущем функции Gemini появятся и в офисных веб-приложениях Google: в «Документах», «Таблицах», «Презентациях» и «Диске» — на мероприятии I/O в мае компания сообщила, что они уже готовятся к выходу. В Gmail также должна появиться функция «Контекстный умный ответ» (Contextual Smart Reply).