В ПВТ приняли 43 новых резидента

Решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий в семью ПВТ приняты 43 новые компании. Это уже второй набор в 2024 году, сообщает пресс-служба ПВТ.

Новыми резидентами Парка стали компании, которые предлагают инновационные решения для сфер образования и науки, строительства и промышленности, финтеха и электронной коммерции, транспорта и логистики, энергетики, блокчейна, искусственного интеллекта и многих других. Более 10 компаний созданы с привлечением зарубежного капитала, в том числе из ОАЭ, России и Турции.

В частности, ООО «Девсайнс» планирует разработку и производство программно-аппаратного комплекса для спорта и медицины, предназначенного для тренировки таких специфических качеств как время реакции, пространственная координация, скорость перемещения, многозадачность, скоростное запоминание, внимательность, периферическое зрение, выносливость, выработка стратегий, расстановка приоритетов и выбор приоритетных задач.

Разработкой собственной EdTech-платформы, предназначенной для интеграции инструментов обучения, администрирования, управления и распространения образовательных и информационных материалов, а также ИИ-платформы по генерации медиаконтента займется частное предприятие «АЛАВИР».

ООО «Денвипрайм» сосредоточится на разработке целой серии продуктов, среди которых, например, мобильное приложение для учета и проведения фитнес упражнений для глаз и головы.

Проект по созданию уникальных, функциональных и эстетически привлекательных архитектурных решений будет реализовывать ООО «Икс-Лабс Инк» с использованием собственных алгоритмов искусственного интеллекта.

Производством и реализацией высокотехнологичной продукции медицинского назначения займется ООО «ЛУГЕР Инжиниринг». Резидент также намерен осуществлять исследования и разработки в сфере кардиохирургии, травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

ООО «ЛАНИТ-ТЕХНОЛОГИИ МН» в качестве центра разработки группы компаний «ЛАНИТ» (Российская Федерация) намерен заниматься разработкой информационных систем «под ключ», внедрением информационно-аналитических систем, веб-приложений, хранилищ данных и портальных решений.

Разработка, внедрение, сопровождение и модификация системы управления базами данных Postgre BY займется ООО «ЭКСАХАУС». Система представляет собой независимое ответвление реляционной СУБД PostgreSQL, расширенное и дополненное собственными наработками компании.

ОДО «фирма АРС» планирует осуществлять разработку прикладного программного обеспечения для промышленности.

Сегодня Парк высоких технологий насчитывает более 1000 компаний.