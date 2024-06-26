OpenAI отложила запуск голосового помощника

OpenAI отложила запуск долгожданной функции голосового помощника ChatGPT. Напомним, что изначально запуск этой функции планировался в конце июня — теперь его перенесли примерно на месяц.

Голосовой интерфейс чат-бота OpenAI анонсировала в мае на мероприятии, посвящённом обновлённой модели искусственного интеллекта GPT-4o, которая более эффективно обрабатывает текст, звук и изображения в реальном времени. Компания сообщила, что первоначально рассчитывала запустить голосового помощника для небольшого числа подписчиков ChatGPT Plus, но приняла решение потратить ещё месяц, чтобы «достичь нашей планки для запуска».

«Мы совершенствуем способность модели обнаруживать и отклонять определённый контент. Мы также работаем над повышением качества работы системы и готовим инфраструктуру к масштабированию для обеспечения выдачи ответов в реальном времени», — сообщила OpenAI. Это не самое приятное решение для компании, которая стремится сохранить лидерство в жёсткой конкурентной среде.