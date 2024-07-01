В России запустят серийное производство чипов по 65-нм техпроцессу к 2028 году

Российские власти утвердили план по развитию электроники и микроэлектроники в стране до 2030 года. Одним из целевых показателей его реализации станет создание серийного производства микросхем по техпроцессу 65 нм к 2028 году, которые будут выпускаться на входящем в ГК «Элемент» зеленоградском «Микроне». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к правительству источники.

В настоящее время АО «Микрон» выпускает полупроводниковую продукцию по топологии 180-90 нм. Эта технология позволяет производить чипы для транспортных карт, устройств Интернета вещей, а также узкую номенклатуру процессоров общего назначения. В это же время крупнейшие мировые производители чипов, такие как тайваньская TSMC, уже массово выпускают полупроводники по техпроцессу 3 нм и осваивают более тонкие нормы.

Представитель Минпромторга РФ рассказал, что данная инициатива прорабатывается совместно с ГК «Элемент». «65 нм применяется при производстве чипов для банковских карт и SIM-карт, а также широкой номенклатуры контроллеров, в том числе для автоэлектроники и Интернета вещей», — сообщил представитель министерства. Официальные представители ГК «Элемент» отказались от комментариев по данному вопросу.