WhatsApp разрабатывает персонализированный ИИ-генератор аватаров

Whatsapp работает над новой функцией генеративного ИИ, которая должна позволить пользователям создавать персонализированные аватары самих себя для использования в любой воображаемой обстановке.

Функция в разработке, замеченная в новой бета-версии WhatsApp для Android 2.24.14.7 WABetaInfo , по-видимому, будет использовать комбинацию предоставленных пользователем изображений, текстовых подсказок и модели ИИ Llama от Meta для генерации изображений.