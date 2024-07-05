WhatsApp разрабатывает персонализированный ИИ-генератор аватаров

Whatsapp работает над новой функцией генеративного ИИ, которая должна позволить пользователям создавать персонализированные аватары самих себя для использования в любой воображаемой обстановке.
Функция в разработке, замеченная в новой бета-версии WhatsApp для Android 2.24.14.7 WABetaInfo , по-видимому, будет использовать комбинацию предоставленных пользователем изображений, текстовых подсказок и модели ИИ Llama от Meta для генерации изображений.
Пользователи могут представить себя «в любой обстановке от леса до открытого космоса». Примеры выглядят довольно типично для тех, которые создаются генераторами ИИ. Чтобы создать персонализированный аватар, пользователям WhatsApp нужно будет сделать фотографии, которые затем будут использоваться для обучения Meta AI для создания изображений по образу пользователя.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы