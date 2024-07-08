Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность

Группа Компаний «ВестЛинк» и компания Промобот, резиденты «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), заключили соглашение о сотрудничестве в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024. Партнерство предполагает внедрение отечественных роботов в российскую промышленность, что позволит приблизить выполнение задачи Минпромторга по вводу в эксплуатацию 90 тыс. роботов к 2030 году.

В рамках соглашения компании будут содействовать в продвижении и внедрении в российскую промышленность отечественных роботов Promobot M13, производимых компанией Промобот. Экспертиза «ВестЛинк» в области разработки аналитических систем и систем управления эффективностью на предприятии комплементарна задаче продвижения роботизированных систем.

Шестиосевой коллаборативный манипулятор под названием Promobot M13 спроектирован для выполнения задач упаковки, сварки, сборки, подъема, перемещения деталей весом до 13 кг и других операций. В состав Promobot M13 входит 3 конструктивных блока: манипулятор, блок управления, пульт управления. По задумке разработчиков это позволит обеспечить быструю настройку и внедрение решения без навыков программирования и сложной настройки.

Совместная деятельность компаний будет направлена на увеличение объемов реализации роботизированных и автоматизированных решений, а также на загрузку производственных линий компании Промобот. Благодаря этому получится достигнуть объема производства робототехники в размере 5000 единиц в год.