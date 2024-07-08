10 июля пройдет бесплатная онлайн-конференция о нейросетях

Как искусственный интеллект может помочь бизнесу уже сегодня? Ответ на этот вопрос смогут получить участники масштабной онлайн-конференции “Применение нейросетей в реальных задачах: теория и практика для бизнеса”, организованной хостинг-провайдером HostFly.by. 

Мероприятие, посвященное практическому применению нейросетей в бизнесе, состоится онлайн 10 июля 2024 года в 12.00 и будет доступно для всех желающих бесплатно.

Конференция объединит ведущих экспертов отрасли, которые поделятся реальными кейсами и практическими знаниями по внедрению ИИ в бизнес-процессы. Программа включает доклады специалистов, мастер-классы и сессию вопросов и ответов.

Среди спикеров конференции:

  • Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний БелХард, расскажет о глобальных трендах развития искусственного интеллекта.

  • Сергей Лысенко, директор Webcom Russia, откроет конференцию докладом об эффективном применении нейросетей в рабочих задачах.

  • Анастасия Печко из МАСМИ представит актуальную статистику по использованию нейросетей в Беларуси.

  • Александр Грачёв, бизнес-аналитик Битрикс24, поделится опытом, как ИИ уже сейчас помогает увеличивать продажи в десятки раз.

  • Юлия Дмитревич из Яндекса продемонстрирует, как нейросети меняют подход к рекламе, делая её более технологичной и эффективной.

  • Александр Николайчук, PR-директор Артезио, представит практическую шпаргалку по применению ИИ для любой профессии.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте event.hostfly.by. Все зарегистрированные участники получат ссылку на онлайн-трансляцию конференции незадолго до эфира, а также смогут посмотреть выступления участников в записи, ознакомиться с их презентациями и докладами. 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!