10 июля пройдет бесплатная онлайн-конференция о нейросетях

Как искусственный интеллект может помочь бизнесу уже сегодня? Ответ на этот вопрос смогут получить участники масштабной онлайн-конференции “Применение нейросетей в реальных задачах: теория и практика для бизнеса”, организованной хостинг-провайдером HostFly.by.

Мероприятие, посвященное практическому применению нейросетей в бизнесе, состоится онлайн 10 июля 2024 года в 12.00 и будет доступно для всех желающих бесплатно.

Конференция объединит ведущих экспертов отрасли, которые поделятся реальными кейсами и практическими знаниями по внедрению ИИ в бизнес-процессы. Программа включает доклады специалистов, мастер-классы и сессию вопросов и ответов.

Среди спикеров конференции:

Игорь Мамоненко , генеральный директор группы компаний БелХард , расскажет о глобальных трендах развития искусственного интеллекта.

, генеральный директор группы компаний , расскажет о глобальных трендах развития искусственного интеллекта. Сергей Лысенко , директор Webcom Russia , откроет конференцию докладом об эффективном применении нейросетей в рабочих задачах.

Анастасия Печко из МАСМИ представит актуальную статистику по использованию нейросетей в Беларуси.

Александр Грачёв , бизнес-аналитик Битрикс24 , поделится опытом, как ИИ уже сейчас помогает увеличивать продажи в десятки раз.

Юлия Дмитревич из Яндекса продемонстрирует, как нейросети меняют подход к рекламе, делая её более технологичной и эффективной.

Александр Николайчук, PR-директор Артезио, представит практическую шпаргалку по применению ИИ для любой профессии.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте event.hostfly.by. Все зарегистрированные участники получат ссылку на онлайн-трансляцию конференции незадолго до эфира, а также смогут посмотреть выступления участников в записи, ознакомиться с их презентациями и докладами.