Яндекс выпустил обновление сервиса "Нейро", который даёт один ответ на вопрос, используя все доступные знания интернета. Теперь он ещё точнее понимает запросы пользователей и отвечает более содержательно. Задать вопрос можно не только текстом и картинкой, но и голосом. А ещё сервис адаптировали для программ экранного доступа, которые необходимы людям с нарушениями зрения.

Команда дообучила модель семейства YandexGPT 3 в основе "Нейро", чтобы пользователи ещё быстрее находили нужную информацию. Теперь сервис точнее понимает суть запросов и даёт более конкретные ответы. В результате количество случаев, когда "Нейро" предлагает не прямой ответ, а общие сведения по теме, сократилось вдвое. При этом сервис стал использовать для подготовки ответа данные из большего числа источников, что помогло сделать тексты более информативными. Количество ответов с отсылками к малому числу материалов снизилось в 2,5 раза.

В сервисе появилась возможность задать вопрос голосом. Об этом просил каждый пятый пользователь из тех, кто оставлял обратную связь с идеями по улучшению "Нейро". Теперь достаточно нажать на значок микрофона в поисковой строке сервиса и произнести вопрос так, как он пришёл в голову, — "Нейро" его поймёт и даст ответ. Голосовой ввод уже работает на ya.ru в Яндекс Браузере для персональных компьютеров, а также в Браузере и приложении Яндекса для Android. Скоро новой возможностью смогут воспользоваться и владельцы устройств на iOS.

Чтобы "Нейро" стал доступнее для людей с нарушениями зрения, Яндекс адаптировал сервис для скринридеров. Это программы, которые озвучивают элементы интерфейса, текст и происходящее на экране.