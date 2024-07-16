Google прекращает поддержку популярной версии Android

Android Lollipop исполняется 10 лет. Google объявила о прекращении поддержки версий Android 5.0 и 5.1.1. В настоящее время они насчитывают менее 1% активных пользователей, поэтому компания сможет высвободить силы для улучшения актуальных версий ОС.

Прекращение поддержки в скором времени приведет к тому, что на смартфонах с «леденцом» больше не получится запустить большинство приложений, особенно связанных с финансовыми операциями.

Устройства Lollipop продолжат функционировать, но не получат никаких новых функций, важных обновлений безопасности и могут быть несовместимы с некоторыми приложениями. Мы настоятельно рекомендуем пользователям перейти на более новые версии Android, чтобы получить новейшие функции и улучшения безопасности.

Пресс-служба Google

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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