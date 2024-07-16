Google прекращает поддержку популярной версии Android

Android Lollipop исполняется 10 лет. Google объявила о прекращении поддержки версий Android 5.0 и 5.1.1. В настоящее время они насчитывают менее 1% активных пользователей, поэтому компания сможет высвободить силы для улучшения актуальных версий ОС.

Прекращение поддержки в скором времени приведет к тому, что на смартфонах с «леденцом» больше не получится запустить большинство приложений, особенно связанных с финансовыми операциями.