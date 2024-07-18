В БГУИР завершился прием документов на бюджет

17 июля - последний день приема документов на дневную, заочную и дистанционную формы получения образования за счет средств бюджета. 

При всей автоматизации приемной комиссии, выполнение ее обязанностей требует наличия большого количества людей. Ребята из студенческих отрядов сопровождают абитуриентов в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники; помогают поступающей информации и документам попасть в правильное место; сопровождают проведение экзаменов, проходящих в университете.

По состоянию на 17:00 17 июля 2024 года документы подали свыше 2700 абитуриентов.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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