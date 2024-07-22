Делегация МИД Таиланда посетила ПВТ

Делегация Министерства иностранных дел Королевства Таиланд во главе с генеральным директором Департамента по европейским делам Кронганит Ракчароен посетила Парк высоких технологий. Во встрече принял участие Почетный консул Королевства Таиланд в Республике Беларусь Иван Чура.

Гости с большим интересом ознакомились с историей развития IT-отрасли в Республике Беларусь, уникальными разработками и компетенциями белорусских специалистов. Участники встречи отметили значительный потенциал сотрудничества в IT-сфере между Беларусью и Таиландом и обменялись мнениями о наиболее перспективных сферах взаимодействия.

«Потрясающе то, какое влияние резиденты Парка оказывают на экономику Беларуси. Я уже вижу, что у наших стран есть много возможностей для развития контактов в IT – от экологии до киберспорта» – подчеркнула глава тайской делегации.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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