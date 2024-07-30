Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.1 с ИИ-функциями

Apple выпустила для разработчиков первую бета-версию iOS 18.1 — она доступна только для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и включает первый набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence: написание и редактирование текста, расширенные средства работы с электронной почтой, новые возможности «Фото» и многое другое.

Первая бета-версия iOS 18.1 доступна лишь зарегистрированным разработчикам, и сроки выхода общедоступного варианта пока не сообщаются; а установить её можно на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — только эти телефоны пока поддерживают Apple Intelligence. Вышла также iPad iPadOS 18.1 — исключительно для моделей iPad с чипом M1 и более поздними.

После обновления до iOS 18.1 пользователь получает возможность запросить доступ к Apple Intelligence, присоединившись к списку ожидания в настройках — как только доступ откроется, придёт уведомление. Пока работают не все функции ИИ, но и список доступных достаточно обширен. Он включает в себя инструменты для написания текста (Writing Tools): ИИ может переписать, отредактировать текст и составить его сводку практически в любых приложениях, где есть работа с текстом. При запущенном интеллектуальном помощнике Siri края экрана подсвечиваются; можно переключаться между голосовым и текстовым взаимодействием с ИИ; помощник теперь может дать подсказку по работе с устройством при любом запущенном приложении и ответить на любой вопрос, как что-то сделать на iPhone, iPad и Mac; он также поддерживает сохранение контекста в нескольких запросах.

В верхней части экрана приложения «Почта» появился новый раздел — сюда попадают самые срочные письма, например, приглашения на текущий день или посадочные талоны. Вместо предварительного просмотра первых строк каждого письма из списка можно запрашивать их сводки, не открывая письма целиком. Функция «Умный ответ» (Smart Reply) предлагает варианты быстрых ответов и отмечает все вопросы во входящем письме, помогая не пропустить ни одного. Обновился механизм работы функции фокусирования (Focus) — он поможет выводить только уведомления, которые требуют немедленного внимания, пишет 3Dnews.

Новые возможности получило приложение «Фото». Для поиска фотографии можно пользоваться естественным языком, а при поиске видео можно сразу перейти к нужному фрагменту. Из фото и видео можно также составить целый сюжет, описав его системе: Apple Intelligence на основе этого описания подберёт лучшие материалы и организует их в связный фильм. Наконец, поддерживается составление сводок по расшифровкам текста. Многие функции Apple Intelligence пока остаются недоступными: Image Playground, Genmoji для создания изображений и смайликов соответственно; функция приоритета уведомлений, интеллектуальные функции Siri и интеграция ChatGPT.