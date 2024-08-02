В МТС действуют сниженные цены на устройства Xiaomi

Приобрести со скидками можно пылесосы, умную колонку с дисплеем, смарт-приставку и зубную щетку. Выгода может достигать 30% — при покупке в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Xiaomi Smart Display 10R — компактное многофункциональное устройство со встроенной колонкой и голосовым помощником Алисой. Гаджет имеет тонкий и универсальный дизайн, подставку с регулируемым наклоном от 90 до 120 градусов и физическим слайдером камеры. Изображение выводится на IPS-экран с диагональю 10,1 дюйма. С помощью Xiaomi Smart Display 10R можно просматривать различный мультимедийный контент, совершать видеовызовы и слушать музыку, а также управлять техникой — Алиса эффективно работает с рядом устройств Умного дома. Просто добавьте к колонке умную лампу или робот-пылесос — и получите возможность запускать их удаленно. Приобрести умную колонку можно со скидкой в размере 24% при оплате сразу и с выгодой 30% — при покупке в рассрочку.

Роботы-пылесосы Xiaomi стали незаменимыми помощниками в наведении порядка в жилом пространстве. Они эффективно справляются с различными типами загрязнения, поддерживают дистанционное управление со смартфона и обеспечивают длительное время работы. С помощью мобильного приложения можно разработать оптимальный план уборки в соответствии с планировкой комнаты. Приложение позволяет установить ограничения для определенных зон и создать виртуальные стены. П

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