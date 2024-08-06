Илон Маск подал новый судебный иск против OpenAI и Сэма Альтмана

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) вновь инициировал судебный процесс против OpenAI и его генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) в федеральном суде США. В иске Маск утверждает, что действия OpenAI нарушают его права и интересы, а при учреждении OpenAI он был введён в заблуждение.

В основе претензий Маска лежит его убеждение, что Альтман и нынешний президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) обманным путём убедили его, чтобы он стал соучредителем компании по искусственному интеллекту, основываясь на том, что компания будет некоммерческой.

В иске утверждается, что после того, как Маск присоединился к проекту и инвестировал миллионы долларов, он был «предан Альтманом и его союзниками [Microsoft]», которые «создали непрозрачную сеть коммерческих филиалов OpenAI, занимающихся безудержным самообогащением». «Вероломство и обман имеют шекспировские масштабы», — говорится в иске.

Интересно, что претензии в новом иске аналогичны другому иску, поданному не так давно Маском против OpenAI и Альтмана в окружной суд Северной Калифорнии, который глава Tesla и SpaceX в конечном итоге отозвал. Тогда Маск выражал обеспокоенность по поводу развития искусственного интеллекта и его потенциальных угроз человечеству, а также утверждал, что OpenAI, с момента перехода в коммерческую сферу, отклонилась от своих первоначальных целей и принципов, что, по его мнению, ставит под угрозу безопасность и этичность технологий ИИ. «OpenAI больше не придерживается тех принципов, которые были заложены при его создании», — заявил Маск, указав на то, что коммерческие интересы организации превалируют над общественными, пишет 3dnews.

В иске также утверждается, что Microsoft была вовлечена в эту ситуацию. Указывая на OpenAI как на некоммерческую организацию без акционеров, Microsoft, вложившая в компанию 13 миллиардов долларов, «стремилась получить рычаги влияния другими способами, в частности призывая OpenAI использовать и стать единым целым с её облачной вычислительной системой Azure».

Хотя Маск выразил свою симпатию генеральному директору Microsoft Сатье Наделле (Satya Nadella), ценности компании и OpenAI не совпадают, говорится в иске.